X

Выберите регион:

Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский Край
Красноярский край
Крым
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Коми
Республика Мордовия
Республика Саха
Республика Татарстан
Республика Чувашия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область

Все регионы


Эскорт работа за границей для девушек

col-narrow-left

ID Вакансии:

3988

Месторасположение:

,

Рубрика:

Эскорт, Модель в порно съемки

Заработная плата:

€250,00 в час
col-narrow-right

Просмотров вакансии:

2302

Занятость:

Полная занятость, Временная работа

Опубликовано:

27.09.2017
col-wide

Описание работы:

Высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга за границей. Предлагаем эскорт вакансии девушкам в Европе. Мы работаем в странах которые входят в 10-ку в рейтинге стран с высоким уровнем жизни населения, в мире! Эскорт работа в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах. Высокий уровень экономики стран - первая гарантия высокого заработка для девушек которые работают с нами. 

Эксклюзивные эскорт вакансии девушкам

Мы предлагаем честные, прозрачные условия эскорт работы за границей. На нашем сайте (в этом объявление найдете ссылку), предоставлена подробная информация о нас, и нашем агентстве. Наш опыт работы в эскорте за границей 20 лет, благодаря нашему опыту, эскорт работа за границей будет без проблем и неожиданностей. Многолетний опыт нашей команды, дополненный красотой и обаянием девушки, это 100% верный путь, где девушка может заработать большие деньги. Наш опыт - вторая гарантия высокого заработка для девушек работающих с нами.

Эскорт туры в лучшие города

Мы предлагаем эскорт вакансии девушкам за границей в самых перспективных странах. Кроме того мы не сидим в одном городе, за один эскорт тур (7-30 дней) девушка может посетить 2-8 городов, зависит от общей длительности тура. Мы делаем эскорт туры по городам: Амстердам, Роттердам, Брюссель, Антверпен, Льеж. Гент, Люксембург. 
Перемещение между городами, занимает не более 40 минут, не составляет никакого труда. В чем эскорт туры имеют преимущество (менять города), в отличии чем находится на одном месте, можно прочитать на нашем сайте. Более подробно можно прочитать какие преимущества имеет эскорт работа в Бельгии, перейдя по ссылке. 

Работа в эскорт агентстве с отличной репутацией

Во всех странах, городах которые мы предлагаем эскорт вакансии для девушек за границей, у нас отличные рейтинги среди лучших клиентов. На сайте добавлены отзывы эскорт агентства написаны клиентами на Европейских форумах. Так же каждая желающая легко может проверить в google.com, мы не имеем плохих отзывов клиентов за последние 3 года. Доверие и отличная репутация среди лучших клиентов, это третья гарантия высокого заработка для девушек работающих с нами.

Эскорт вакансии для порно моделей

Если Вы порно модель, это огромный плюс в странах в которых мы предлагаем эскорт вакансии для девушек. Если девушка порно модель, её имя раскручено, знаменито, тогда можно обсудить специальные условия. У нас отличный опыт работы с порно актрисами в эскорте. Свяжитесь с нами что бы узнать подробнее. Просьба указывать в первом же письме о наличии подобного опыта, если он имеется.

P.S

Многих девушек интересует вопрос какой заработок у неё будет в эскорт туре. Поскольку мы не обещаем фантастических доходов, развёрнутый ответ от каких факторов зависит работа для девушек в досуге, можно прочитать в статье (перейдя по ссылке). Там этот вопрос изложен в развернутом виде. 

Требования:

Основные требования к девушкам:

  • Возраст 18-30 лет.
  • Красивые внешние данные.
  • Наличие Шенгенской визы.
  • Наличие профессионального портфолио.
  • Адекватность, вменяемость.
  • Желание зарабатывать.
  • Можно без опыта работы.

Условия:

Эскорт вакансии для девушек на максимально выгодных условиях. 

Длительность поездки 7-30 дней.

  • ​Индивидуальное проживание в отелях 4-5 звёзд.

  • Заработок 200-300 EUR за час. 
  • Расход и доход делится с агентством 60% на 40%.
Пишите нам, мы всегда рады знакомству с красивыми девушками, стремящиеся быть финансово независимыми и счатливы. Для связи с нами, отправьте анкету на нашем сайте. Так же на сайте можно более подробное описание читай как выглядит работа в эскорте с нами, перейдя по ссылке. 
О компании
Эскорт работа

, Russian Federation

Телефон:
E-mail: admin@rabotaescort.com
Веб-сайт: kievgirl.club

Сохранить Контакт
Профиль компании и вакансии

YouTube:


Эскорт вакансии девушкам

Эскорт работа за границей