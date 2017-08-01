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Работа для девушек в сфере досуга

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ID Вакансии:

3870

Месторасположение:

Санкт Петербург, СПБ

Рубрика:

Эскорт, Модель в порно съемки

Заработная плата:

€200,00 в час
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Просмотров вакансии:

3203

Занятость:

Сменный график

Опубликовано:

01.08.2017
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Описание работы:

Высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга за границей. Предлагаем краткосрочные эскорт туры в Европу в три высокоразвитых страны которые входят в 10-ку в рейтинге стран МИРА, с высоким уровнем жизни населения.

Регулярно предлагаем вакансии для девушек с красивыми внешними данными. Работа для девушек в сфере досуга в Нидерландах, Бельгии, Люксембург. Эскорт туры по городам: Амстердам, Роттердам, Брюссель, Антверпен и герцогство Люксембург

100% безопасная работа для девушек в сфере досуга

Наш опыт работы в эскорте 20 лет, с нами работают многие успешные эскорт модели и порно актрисы. Нас знают и нам доверяют все лучшие клиенты стран Бенилюкс. За последние 3 года работы в этих странах, наше имя стало брендом и гарантией качества сервиса для многих мужчин из этих стран.

За 3 года наш сервис не имел не ОДНОГО плохого отзыва. За это время всего лишь 3-4 девушки которые с нами работали имели негативные отзывы. Это веский аргумент для многих клиентов, что бы нам доверять, и быть регулярными клиентами нашего сервиса.

Мы имеем огромный опыт и отлично знаем что такое эскорт работа за границей, так же хорошо там знают нас. Нам нечего скрывать, мы предлагаем Вам честные и прозрачные условия сотрудничества.

Требования:

  • Возраст 18-30 лет.
  • Красивые внешние данные.
  • Элементарное знание английского языка.
  • Наличие качественного портфолио.
  • Наличие шенгенской визы.
  • Желание работать и зарабатывать.
​Если возникли сомнения, рекомендую прочитать потрясающий лайфхак как найти работу в эскорте у надёжного работодателя.
В особенности советую ознакомится новичкам, которые впервые хотят трудоустроится в сфере интима.
 

Условия:

Работа для девушек в сфере досуга на выгодных условиях:

  1. Стоимость времяпровождения от 200€ - 350€ за час.
  2. Расход и доход делиться 60% / 40% (девушке 60%).
  3. Чаевые и доп оплата за экстра услуги 100% остаётся девушке.
  4. Какие услуги будут стандартными, а какие экстра, решает девушка. 
  5. Длительности тура 7-30 дней. Посещаем несколько городов.
  6. Проживание в 4-5 звёзд отелях или люкс апартаментах. 
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с подробными условиями сотрудничества. А так же прочитать реальные отзывы эскорт агентства написаны на эскорт форумах Европы, клиентами.

Если не подошло наше предложение, тогда по секрету поделюсь бесплатной доской объявлений "комсомолка ворк". В отдельной категории предлагаются высокооплачиваемые вакансии в Москве с минимальным доходом от 300 000 рублей. Там каждая обычная молодая женщина сможет без проблем найти потрясающие предложения заработка. Главное преимущество что ежедневно публикуются десятки свежих объявлений!
О компании
Эскорт работа

, Russian Federation

Телефон:
E-mail: admin@rabotaescort.com
Веб-сайт: kievgirl.club

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Работа для девушек в сфере досуга

Работа для девушек в сфере досуга

Работа для девушек в сфере досуга за границей