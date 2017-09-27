Профиль компании и вакансии
О компании
Эскорт работа
, Russian Federation
Телефон:
Веб-сайт: kievgirl.club
Описание компании:Привет всем кто посетил эту страницу. Здесь я хочу поделиться личным опытом что необходимо знать всем девушкам ищущим работу в эскорте. Так же, расскажу самые распространённые ошибки при поиске вакансии. Кроме того, по секрету напишу новый замечательный метод как найти 100% проверенные предложения от надёжных агентств.
Начнем по порядку. Многим необходима высокооплачиваемая работа для девушек в модельном агентстве с отличной репутацией, Одним из таких является это известный работодатель которому доверяют все успешные модели. Но что делать если ты не прошла кастинг здесь? Не надо унывать, просто надо продолжить искать вакансии для девушек.
С чего начатьПрежде всего, постарайся не повторить чужих ошибок и следовать примеру опытных девушек. Для начала рекомендую прочитать тему на форуме эскортниц, где обсуждается работа для девушек без опыта которой узнаешь массу полезной информации. Приняв к сведению советы авторитетных участниц, продолжай поиск.
Высокооплачиваемая эскорт работа для девушек с пониженной социальной ответственностью от 18 лет. Эскорт работа за границей в странах которые входят в 10-ку в рейтинге стран с высоким уровнем жизни населения. Работа для девушек в Бельгии, Голландии и Люксембург, эти три эксклюзивных направления мало кто может Вам предложить.
Есои Вы новичка и пытаетесь устроится эскортницей впервые, настоятельно рекомендую в первую очередь прочитать на этой странице потрясающий лайфхак как найти безопасные эскорт вакансии в любом городе во всех странах мира!
Эскорт туры в Европу
Эскорт туры в Амстердам, Роттердам, Брюссель, Антверпен, Люксембург. Длительность поездки от 7-30 дней. За один тур можно посетить несколько городов. Проживание в 4-5 звёзд отелях или люкс апартаментах. В среднем за один тур заработок девушки составляет 8000€.
Наш опыт работы в эскорте за границей 20 лет. Нас знают и с нами работают многие успешные эскорт модели. Наше имя знает каждый платёжеспособный клиент в странах где мы работаем. За последние 4 года работы в странах Бенилюкс у нас нет не одного плохого отзыва от клиентов.
Мы предлагаем честные и прозрачные условия сотрудничества, на нашем сайте можно прочитать написаны Европейских эскорт форумах.
Условия сотрудничестваМы всегда рады знакомству и сотрудничеству с новыми красивыми уверенными в себе девушками. Более подробные условия сотрудничества можно прочитать на нашем сайте. Для связи с нами отправьте контактную формую в разделе контакты на нашем сайте.
Теперь специально для тех кто ищет работу впервые. Настоятельно рекомендую в первую очередь узнать какая бывает работа для девушек/ в принципе. Это популярный среди многих девочек блог "Шпаргалка эскортницы".
По ссылке находится отдельная категория в которой перечислены всевозможные профессии для девушек с высокой зарплатой. Прочитав статью об отдельно каждой, тебе на много проще будет понять в какая сфера подходит наиболее, конкретно в твоём случае.
В случае если тебе нужна работа за границей, советую рассматривать Европейские страны. Они наиболее безопасны и там можно отлично заработать. К примеру, средний заработок в этих местах выглядит так:
|апартаменты
|выезд
|30 мин
|150
|—
|1 час
|200
|250
|2 часа
|350
|400
|3 часа
|500
|550
Как видно на таблице, выходит отличный заработок. Со слов многих девочек, больше всего можно заработать в Италии. Там доходит зарплата до 15000€ за 15 дней! Фантастические деньги! Только при условии если ты будешь сотрудничать с проверенным работодателем. Таких очень мало. Мне известно только об одном, которого хвалят многие девушки.
Опыт работы в эскорте моей знакомойОдна из них по секрету поделилась ссылкой на официальный сайт этого агентства. На котором я нашла страницу, где предлагается работа для девушек в Италии сразу я не поверила своим глазам. Они предлагают самые выгодные условия.
Но, созвонилась с ними и обсудила все детали и решила рискнуть и лично поехала к ним в эскорт тур. По приезду, была приятно удивлена на каком высоком уровне здесь налажен рабочий процесс.
От меня требовалась всего лишь желание зарабатывать!
Все остальные вопросы решали они сами. Так же, очень понравилось что все клиенты только проверенные люди.
Эскорт вакансии это путевка в жизнь!Преимущественно бизнесмены и политики представительского класса. В конечном итоге за 18 дней я заработала 456 000 рублей лично себе. Для меня, как и для многих других девушек ищущих работу, это супер отличный заработок. По этому, всем рекомендую это агентство.
Теперь для тех кто не может по каким-то причинам работать за границей. Этим соискательницам у меня тоже есть что посоветовать. Если тебе нужна реально высокооплачиваемая работа для девушек в Москве https://komsomolka.work/ru/moscow/ рекомендую искать вакансии здесь.
Это самая популярная доска объявлений с помощью которой проще всего найти работу девушке.
Прекраснее места не найдёшь, этот ресурс проверен на собственном опыте многими девушками. И лучше его пока других не знаем!
Вакансии от Эскорт работа
|
:: Работа эскорт в Европе
З/П: 200
Высокооплачиваемая работа эскорт в Европе для девушек. Предлагаем работу девушкам в Европе с высоким доходом от...
|
:: Работа эскорт за границей
З/П: 200
Высокооплачиваемая работа эскорт за границей для девушек в эскорт агентстве с отличной репутацией. Предлагаем эскорт...
|
Высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга за границей. Предлагаем эскорт вакансии девушкам в Европе. Мы...
|
:: Работа для девушек в сфере досуга
З/П: 200
Высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга за границей. Предлагаем краткосрочные эскорт туры в Европу в...