Описание компании:

С чего начать



Наш опыт работы в эскорте за границей 20 лет. Нас знают и с нами работают многие успешные эскорт модели. Наше имя знает каждый платёжеспособный клиент в странах где мы работаем. За последние 4 года работы в странах Бенилюкс у нас нет не одного плохого отзыва от клиентов.



Мы предлагаем честные и прозрачные условия сотрудничества, на нашем сайте можно прочитать написаны Европейских эскорт форумах.

Условия сотрудничества

Сколько может заработать девушка за границей апартаменты выезд 30 мин 150 — 1 час 200 250 2 часа 350 400 3 часа 500 550

Опыт работы в эскорте моей знакомой

От меня требовалась всего лишь желание зарабатывать!

Эскорт вакансии это путевка в жизнь!